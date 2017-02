Incontro sull’abuso di alcol: Cosa metti nel tuo bicchiere?

GENOVA. 23 FEB. Assoutenti e Sportelli in Rete, da sempre presenti sul territorio e attivi in campagne di sensibilizzazione, informazione e prevenzione legate all’abuso di alcol, presentano una nuova iniziativa organizzata con la collaborazione di Asl 3 Genovese, Municipio Centro Ovest, A.R.C.A.T (Associazione Regionale Club Alcolisti In Trattamento) e Consolato Ecuadoriano.

L’appuntamento è per venerdì 24 febbraio 2017 presso il centro civico Buranello, via Nicolò Daste 8 a Sampierdarena, dalle 17 alle 20 per confrontarsi sui problemi sanitari, sociali e di sicurezza derivati dal consumo di bevande alcoliche e approfondire insieme possibili soluzioni.

Durante la manifestazione verrà proiettato il filmato realizzato in collaborazione con gli amici dell’Ecuador e rappresentanti della comunità ecuadoriana di Sampierdarena porteranno il loro saluto.

All’incontro, coordinato da Carlo Tonelli, Presidente di Sportelli in Rete, parteciperanno: Franco Marenco, Presidente Municipio Centro Ovest; Sonia Viale, Assessore alla Sanità Regione Liguria, Furio Truzzi, Presidente Assoutenti; Narcisia Soria Valencia, Console dell’Ecuador a Genova; Federico Bruno, Responsabile Ser.T distretto 9; Carmelo Gagliano, Presidente IPASVI Genova; Gino Duchi, Segretario Genitori Insieme; Ennio Palmesino, A.R.C.A.T. (Club: un’esperienza internazionale con testimonianze); Giorgio Schiappacasse, Direttore Ser.T Asl3 genovese; Gianni Testino, Direttore Centro Alcologico Liguria.