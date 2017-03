GENOVA. 14 MAR. Questa mattina si svolge un incontro con il governatore Toti in Regione con presidio da parte degli esercenti delle slot machine nei locali pubblici.

Questa notizia puoi leggerla direttamente sul tuo Messenger di Facebook. Ecco come

L’incontro avverrà con i produttori e gestori delle cosidette ‘macchinette’ che hanno chiamato a raccolta anche i gestori di bar, tabaccherie e locali in genere che le ospitano.

Proprio ieri su Rai Radio 1 il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che vuole fare slittare di un anno, la dismissione delle slot nei locali pubblici, aveva detto: “In assenza di un chiaro e definito quadro normativo nazionale sul gioco d’azzardo, non sarà la Regione Liguria a mettere a rischio 3mila posti di lavoro, tra bar e piccoli esercizi di vicinato”.

Di parere contrario Il sindaco di Genova Marco Doria e l’assessore alla Sicurezza Elena Fiorini che hanno criticato le affermazioni di Toti definendo “il gioco d’azzardo è una piaga sociale” il primo, mentre l’assessore ha definito “Il rinvio secco una presa in giro per i cittadini e per i tanti esercenti che non hanno mai installato o hanno già tolto le slot, una ricerca dei voti sulla pelle dei più deboli”.

AGGIORNAMENTO. E’ in corso la riunione con i capi gruppo ed il Presidente Toti. Sono presenti, fra gli altri, Toti, Rixi, Bruzzone, Lauro e Giampedrone).