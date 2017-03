Incontro con il sax domani al Conservatorio Paganini

GENOVA. 10 MAR. Concerto interamente dedicato al sassofono quello di domani pomeriggio sabato 11 marzo alle ore 18 nella Sala dei Concerti del Conservatorio “Niccolò Paganini”, nell’ambito della stagione musicale promossa dall’Istituto genovese. Per il pubblico sarà l’occasione per ascoltare il sax in un articolato programma atto a evidenziarne le potenzialità tecniche ed espressive.

In apertura sarà Elia Faletto a proporre “Improvisation 1 pour Saxophone alto seul” di Ryo Noda. Poi, accompagnato dal pianista Federico Gerini, eseguirà “Scaramouche” di Darius Milhaud, e la “Suite Hellenique” di Pedro Iturralde. Infine, interverrà il quartetto di saxofoni composto da Elia Faletto (sax soprano), Tommaso Massardi (sax contralto), Matteo Tassano (sax tenore) e Nicolò Gatti (sax baritono) per offrire “Premier Quatuor op. 53” di Jean Baptiste Singelée e “Bolus and Boogie” di Armando Ghidoni.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti.