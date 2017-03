SAVONA. 10 MAR. Incontri a tre, col fidanzatino e un suo amico coetaneo, che per lei si sarebbero trasformati in incubi. Due ragazzini di Savona, maggiorenni, sono stati indagati dalla procura savonese per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazzina, minorenne. Al momento, gli inquirenti non hanno fornito l’età esatta dei tre e le indagini condotte dalla polizia proseguono nel massimo riserbo, anche perché occorre vagliare nei minimi dettagli fatti e circostanze per stabilire l’assoluta attendibilità del racconto della testimone.

Secondo quanto avrebbe riferito dalla ragazzina, i due ragazzini negli ultimi mesi avrebbero abusato ripetutamente di lei all’interno di un furgone parcheggiato in un garage del centro città, di proprietà dello zio di uno dei due giovanissimi. Agli inquirenti la minorenne avrebbe spiegato come il fidanzatino abbia coinvolto un amico in un “gioco a tre” che all’inizio non aveva scopi sessuali, ma che dopo qualche tempo sarebbe degenerato nelle presunte reiterate violenze sessuali. La ragazzina avrebbe raccontato gli episodi ai genitori e quindi è partita l’indagine della procura savonese. Gli inquirenti hanno già sentito sia la ragazzina, con una audizione protetta, sia i due indagati ed alcuni amici dei tre teen ager. Nel maggio 2016 vennero arrestati tre minorenni protagonisti di una vicenda simile. In questo caso, non risulta che i due ragazzini indagati siano stati arrestati.