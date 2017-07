Incidenti stradali con esito mortale in crescita del 4,6%

GENOVA. 10 LUG. Il numero delle vittime sulle strade in Italia sono in aumento. Nei primi sei mesi di quest’anno, secondo quanto rilevato da Polizia di Stato e Carabinieri, i sinistri con esito mortale sono cresciuti del 4,6%.

Le valutazioni sono fornite dalla Polizia di Stato e i Carabinieri, i sinistri con esito mortale sono cresciuti da 695 a 727 rispetto allo stesso periodo del 2016. Sono dati illustrati in occasione del convegno sugli effetti della legge sull’omicidio stradale, in svolgimento a Roma.

«In termini assoluti ̶ ha spiegato Giuseppe Bisogno, direttore del Servizio di Polizia stradale ̶ sono 55 morti cioè da 745 a 800, un saldo che preoccupa perché va sommato a quello delle vittime degli incidenti rilevati dalle polizie locali, il cui trend corrisponde a quello di Polizia e Carabinieri.»





Nel convegno è stato affrontato il problema della guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, su come intervenire per contrastare tale comportamento che è la causa principale degli incidenti stradali. Per prevenire questi incidenti, gli enti preposti hanno sottoscritto con il Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di potenziare le dotazioni strumentali delle forze di polizia per contrastare gli incidenti causati dall’uso di sostanze stupefacenti.

La campagna straordinaria di controllo sulle condizioni psicofisiche dei conducenti, avviata nel 2015 in 80 province la Polizia stradale, hanno controllato, con precursori alcoltest, su 38.936 conducenti, 2.088 sono risultati positivi anche alla verifica con etilometro, con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

I conducenti poi sottoposti ad esame comportamentale ed al test di screening sulla saliva, sono stati 2.753, dei quali 675 risultati positivi ad almeno una sostanza stupefacente.