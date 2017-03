Incidente sulle piste a Limone: grave 60enne imperiese

CUNEO. 11 MAR. Due sciatori oggi si sono scontrati sulle piste di Limone Piemonte, nel Cuneese. La ferita più grave risulta una donna di 60 anni, residente ad Imperia, che ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Cuneo. Al momento, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

L’altro sciatore coinvolto nell’incidente sulle piste è uno studente danese di 24 anni, che ha riportato soltanto lievi escoriazioni. La polizia indaga per ricostruire la dinamica dei fatti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 alla partenza della seggiovia Pancani-Pian del Leone.