GENOVA. 8 MAR. Brutto incidente nella notte in corso Gastaldi a Genova. Un uomo di 35 anni anni era alla guida del mezzo in direzione centro dopo la Casa dello Studente, quando ne ha perso il controllo, schiantandosi contro il cordolo.

Il centauro è stato soccorso dal 118 ed è rimasto ferito in particolare alle gambe ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto oltre al 118, la polizia municipale e la sezione infortunistica che sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.