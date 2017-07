Incidente mortale ad Arnasco, arrestato 26enne romeno

SAVONA. 19 LUG. In merito all’incidente avvenuto ieri sera ad Arnasco, in cui era rimasto coinvolto un camion finito fuori strada, oggi sono emersi altri particolari. Il giovane romeno morto non era il conducente, bensì il passeggero.

Alla guida c’era un 26enne, suo cugino, fuggito dopo che il furgone era precipitato. Il romeno è stato rintracciato ed arrestato stamane dai carabinieri di Albenga e Alassio per omicidio stradale.

I due parenti erano nella riviera savonese per una serata di divertimento. Stavano tornando a casa a Torino quando l’arrestato ha perso il controllo del mezzo.





Il 26enne era rimasto illeso, mentre il cugino, sbalzato fuori dall’abitacolo, era morto sul colpo.

A quel punto, il ragazzo aveva gridato chiedendo aiuto. Poi, probabilmente spaventato, si era allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi.

Dopo una ricerca durata tutta la notte, i militari lo hanno rintracciato quando è rientrato nel campeggio in cui alloggiava.