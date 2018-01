Incidente in corso Europa: ‘centaura’ con Harley 883 spinta contro auto

Intorno alle 14.45 di oggi una giovane motociclista genovese, in sella alla sua Harley Davidson 883, stava percorrendo corso Europa quando all’altezza dello stadio Carlini un’auto bianca sulla corsia di sinistra “probabilmente per fare un sorpasso e non potendo andare sulla corsia dei bus” è entrata nella corsia di destra dove si trovava la moto.

L’urto è stato inevitabile: il veicolo ha colpito la gamba sinistra della centaura spingendola insieme alla moto contro un’altra auto parcheggiata lungo il marciapiede.

Tenendo anche conto che la moto ha un peso superiore a 260 chili, l’impatto è stato piuttosto violento. La donna alla guida ha compiuto un volo di sei-sette metri, finendo contro un distributore di carburante dell’area di servizio nei pressi del Carlini.





Si sono registrate ripercussioni sul traffico e Amt ha riferito di avere temporaneamente sospeso i rilievi, effettuati con le telecamere, dei “furbetti” che invadono la corsia dei bus.

“Non mi sono resa conto quasi di niente – ha raccontato Erica – sono volata dal sellino e una volta a terra la prima cosa che ho provato è stato un forte dolore alle gambe e all’anca. Poi ho aperto di nuovo gli occhi e ho visto visto le scarpe del benzinaio”.

La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza presso il vicino ospedale San Martino, dove è stata dimessa in serata con una prognosi di 20 giorni per varie contusioni alla mano destra, alle gambe e all’ all’anca.

L’Harley Davidson 883 è andata praticamente distrutta.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale della Foce e una della reperto Infortunistica. Gli agenti hanno acquisito e visionato anche il filmato di una telecamera presente in zona per ricostruire i dettagli dell’incidente.

Il conducente dell’auto si è fermato ed è stato identificato. Si tratta di un 20enne neo patentato che viaggiava con un’anziana.