Incidente frontale a Piana Crixia: tre i feriti

Poco prima delle 14,30 di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di Savona è intervenuta sulla strada statale che collega Piana Crixia ad Alessandria per un incidente stradale frontale tra un auto e un mezzo pesante.

Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, una delle quali incastrata nell’abitacolo.

Il ferito è stato estratto dai Vigili del Fuoco grazie all’utilizzo del “Gruppo Oleodinamico da Taglio”.





Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118.

In corso i rilievi per accertare le cause dell’incidente.