GENOVA. 18 AGO. Incidente fra due auto, per fortuna senza conseguenze per gli occupanti, poco fa, intorno alla mezzanotte, all’incrocio tra corso Torino e Via Tolemaide.

Un taxi si è scontrato con una Fiat Punto scura. Ancora in fase di ricostruzione il sinistro, ma sembra che il taxi venisse da via Tolemaide, mentre la Punto uscisse dalla galleria di corso Sardegna.

Con ogni probabilità uno dei due mezzi non ha rispettato il semaforo. Sul taxi è evidente il danno nella parte anteriore, mentre la Fiat risulta danneggiata sulla fiancata sinistra lato guidatore.





Sul posto è intervenuta una volante della polizia ed una pattuglia della municipale. Malgrado il colpo non sia stato leggero, per fortuna, non si registrano feriti. (nelle foto di LN: l’incidente delle due auto).