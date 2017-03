GENOVA. 8 MAR. I vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale di Genova nel primo pomeriggio di oggi sono intervenuti per un incidente ad un aereo P180 della Piaggio in difficoltà. Il velivolo, che non è riuscito a decollare, è andato a fermarsi oltre la pista all’aeroporto di Genova Cristoforo Colombo. Al momento non risultano feriti. L’episodio è successo poco dopo le 14 e lo scalo è rimasto chiuso fino alle 15.

Sul posto sono stati inviati 6 mezzi di soccorso ed il nucleo sommozzatori. Via mare è intervenuta anche un’imbarcazione attrezzata dei vigili del fuoco.