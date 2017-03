GENOVA. 24 MAR. Intorno alle 16 in via Biga, traversa di via Fereggiano, si è verificato un incidente nel quale è rimasto ferito un motociclista. Sul posto è intervenuta la pattuglia della polizia municipale ed un’ambulanza della Croce Gialla.

Il ferito è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro.

Non risultano altre persone coinvolte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il motociclista sarebbe andato a sbattere contro un’auto, che proveniva in senso contrario.

Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti.