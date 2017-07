Incendio Val di Vara, chiusa A12 tra Spezia e Brugnato

LA SPEZIA. 31 LUG. A causa di un vasto incendio che da ieri pomeriggio sta devastando i boschi tra i comuni di Beverino e Rocchetta Vara, è stata chiusa la carreggiata nord dell’autostrada A12 tra La Spezia e Brugnato.

Per sicurezza, per chi procede in direzione nord, l’uscita obbligatoria è quella del casello di La Spezia.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite tutta la notte e da stamani è tornato a volare il Canadair.





Al lavoro ci sono squadre dei vigili del fuoco di Brugnato e La Spezia, con i volontari che hanno presidiato, in particolare, il borgo di Stadomelli (dove lo scorso week end si stava svolgendo una festa frequentata da migliaia di persone) minacciato dalle fiamme arrivate a poche centinaia di metri dalle case.

L’incendio, che ha minacciato anche un ripetitore tv e della telefonia, ieri sera sembrava sotto controllo, ma stamani, complice il vento e l’aumento delle temperature, ha ripreso ad allargarsi.