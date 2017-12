Non c’è pace per gli incendi in Liguria, neanche il giorno di Natale. In mattinata è, infatti, divampato un incendio boschivo in Val Fontanabuona, tra Gattorna e Moconesi.

Le fiamme sono divampate in una zona lontana dalle case. Sul posto sono intervenuti i ivigili del fuoco del distaccamento di Chiavari prima che riuscissero a propagarsi nei dintorni.

Al momento la situazione è stata messa sotto controllo.