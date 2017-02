GENOVA. 20 FEB. Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti a Multedo, in Via dei Riggio, per un incendio che ha interessato l’ufficio della officina di una concessionaria.

Per cause in via di accertamenti si è sviluppato un incendio che ha interessato un mobile e dei materiale cartaceo.

L’incendio, di piccola entità, ha sviluppato una notevole quantità di fumo che ha interessato l’intera officina che è stata evacuata.

Non si lamentano feriti.