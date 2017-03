GENOVA. 17 MAR. Paura ieri sera in via Trento, nel quartiere genovese di Albaro dove un incendio è divampato in un appartamento e l’anziano abitante è rimasto intossicato per il fumo.

Sul posto sono sopraggiunti i ivigili del fuoco che lo hanno salvato. L’uomo è stato portato in ospedale, in camera iperbarica al San Martino di Genova.

Le sue condizioni non sono gravi. L’incendio, secondo i primi accertamenti, sarebbe partito dalla cucina.