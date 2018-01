Incendio di Cairo spento, vigili del fuoco bonificano l’area | Foto

Sono proseguite per tutta la scorsa notte e nella mattinata di oggi, le operazioni di spegnimento dello spaventoso rogo che alle 21,30 di ieri sera è divampato all’interno della “FG Riciclaggi” in località Bragno di Cairo Montenotte.

Sul posto sono state inviate svariate squadre di vigili del fuoco anche da Savona, Albenga e Genova con mezzi aeroportuali Poseidon e il mezzo “Kilolitrica” per il rabbocco di acqua continuo delle apparecchiature antincendio.

Dopo l’opera di spegnimento e di “raffreddamento” dell’incendio, i vigili del fuoco sono passati all’opera di bonifica che è tutt’ora in corso.





Sul posto anche la polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per stabilire le cause del rogo. Non si esclude l’origine dolosa.

Sul posto anche Carabinieri e Arpal.