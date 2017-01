GENOVA. 22 GEN. Nel pomeriggio si è sviluppato un incendio nella zona alle spalle di Forte San Martino.

Le fiamme alimentate dal forte vento sono pericolosamente vicine a via Flora e a via Dodecaneso, via Puggia e via Padre Semeria nel quartiere di Genova Albaro.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco con tre squadre che hanno sotto controllo l’incendio.