Incendio a Staglieno, spento dai vigili del fuoco

GENOVA. 27 MAR. Vigili del fuoco in azione in via Caderiva, nel quartiere di Staglieno per un incendio in un appartamento.

Erano circa le 12.30 quando alla centrale operativa sono giunte le chiamate di alcuni residenti che vedevano fumo uscire dalle finestre dell’abitazione.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco dalla vicina stazione di Genova Est e la polizia municipale che ha chiuso il traffico nella strada per consentire le operazioni di soccorso.

Giunti sul posto ed entrati nell’appartamento i vigili del fuoco hanno potuto appurare che il denso fumo proveniva da un principio d’incendio sviluppatosi nella cappa di aspirazione della cucina.

Spento il focolare si è provveduto alla messa in sicurezza e all’areazione dei locali. L’operativo aveva inviato l’autoscala e il carro autoprotettori (per la riserva d’aria) che sono stati fatti rientrare durante il percorso in quanto non necessari.

L’inquilino dell’appartamento è stato dato in cura all’ambulanza del 118 giunta sul posto.