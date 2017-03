Incendio a Staglieno, non risultano feriti

GENOVA. 27 MAR. Vigili del fuoco in azione in via Caderiva, nel quartiere di Staglieno per un incendio in un appartamento.

Erano circa le 12.30 quando alla centrale operativa sono giunte le chiamate di alcuni residenti che vedevano fumo uscire dalle finestre dell’abitazione.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco dalla vicina stazione e la polizia municipale che ha chiuso il traffico nella strada per consentire le operazioni di soccorso.

L’incendio è divampato nel civico 43 e sono in corso le operazioni di spegnimento.

Non c’è al momento notizia di feriti.