GENOVA. 14 MAR. Incendio è divampato alle prime luci dell’alba a Ne, in Val Graveglia, nell’entroterra del Tigullio.

Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Chiavari, che ha richiesto l’intervento di un elicottero per aiutare le operazioni di spegnimento.

Le fiamme si sono estese, per cause ancora da accertare, in una boscaglia, lontane da case.