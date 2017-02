Inaugurato lo stadio di Caperana Angelo Daneri

GENOVA. 4 FEB. Inaugurato questa mattina, dopo i recenti lavori di ristrutturazione effettuati, lo stadio di Caperana Angelo Daneri.

All’inaugurazione sono intervenuti il Sindaco di Chiavari Roberto Levaggi e il Vicesindaco Sandro Garibaldi, che hanno sottolineato oltre all’ indubbia valenza sportiva anche il ruolo sociale e aggregativo a favore dei cittadini del quartiere.

La cerimonia, nonostante la pioggia battente, è stata molto partecipata.

La benedizione è stata impartita da don Andrea Buffoli, assistente ecclesiale della Virtus Entella. Si tratta di un’altra opera pubblica giunta a compimento in un quartiere importante per la città come quello di Caperana: dopo aver realizzato la nuova tribuna è stato completamente rifatto il campo con un manto erboso sintetico di ultima generazione; uno stadio a norma per consentire il gioco e l’allenamento a tutte le categorie dilettantistiche.

Così dichiarano il sindaco Roberto Levaggi e il Vicesindaco e Assessore allo Sport Sandro Garibaldi: “E’ un importante opportunità per i tanti giovani non solo del quartiere ma di tutto il comprensorio, che potranno fruire di uno stadio in piena efficienza che ritorna al suo originario splendore: il nuovo manto è di ultima generazione, si potranno così ospitare squadre giovanili di alto livello e disputare partite di serie D”.