Inaugurato il Parko dei Dinosauri a Bolzaneto

GENOVA. 15 APR. E’ stato inaugurato ieri a Genova Bolzaneto, il Parko dei Dinosauri, nuovo parco dei divertimenti in via Al Santuario N. S. Della Guardia.

Il parco ci riporta indietro nel tempo al Jurassico ed è il primo nella nostra regione.

Si tratta di un viaggio in cui adulti e bambini potranno incontrare 14 modelli meccanici di animali preistorici, tutti a grandezza naturale e scoprire qualcosa di più sul loro mondo.





Parliamo, fra gli altri, del Velociraptor, come dice il nome il più veloce tra i predatori, del mastodontico Brontosauro; dello spaventoso ma erbivoro Triceratopo, del feroce Tirannosauro Rex, il re indiscusso di tutti i dinosauri, carnivoro e temibile per eccellenza.

Il parco mette a disposizione dei visitatori anche aree ristoro con tavolini e distributori automatici con servizio pizza ed un servizio navetta pensato per le scuole.

Il Parko dei Dinosauri a Genova Bolzaneto in via Al Santuario N. S. Della Guardia è aperto tutti i giorni, dalle ore 10 fino alle 18 e in estate fino alle 19.

Per tutto il mese di aprile l’ingresso sarà di 7 Euro. Poi i prezzi di Al Parko dei Dinosauri saranno i seguenti: 10 Euro adulti; 7 Euro bambini dai 3 anni in su e studenti fino ai 17 anni; 30 Euro per l’entrata di 2 genitori e 2 bambini e ogni altro bambino aggiuntivo.

L’accesso al parco è gratuito per i bambini fino a 3 anni.

Per maggiori informazioni: 010 4076391.

sito: www.alparkodeidinosauri.it