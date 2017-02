GENOVA. 27 FEB. Nel quartiere di Marassi, in viale Bracelli ai civici 152, 154, 156, 158 vicino ai giardini Lamboglia, è nato un progetto degno di nota: “Il Cerchio della vita”.

Si tratta di un insieme di attività nate per volontà del Municipio Bassa Val Bisagno.

Il cuore dell’iniziativa è il “social market”, un supermercato, aperto dal lunedì al venerdì, a costo zero, al quale, a rotazione, possono usufruire le famiglie bisognose.

“Dietro ai banconi ci sono operatori della Caritas e – come spiega il presidente del Municipio Bassa Val Bisagno, Massimo Ferrante – i clienti sono famiglie bisognose che a rotazione di tre mesi, possono usufruire della merce presente nel market.

In particolare ad ogni famiglia che ha una reale necessità viene consegnata una tessera a punti mensile in base al reddito e composizione del nucleo, per ottenere la spesa, poi dopo tre mesi, tocca ad un’altra famiglia”.

“Siamo partiti – prosegue Ferrante – con 30 nuclei bisognosi, ora sono 280 quelli che si rivolgono al nostro supermercato solidale per un aiuto concreto. Fra le persone che giungono al ‘market’ ci sono anziani, spesso vedove che, da sole, stentano a pagare affitto e bollette, poi famiglie monoreddito con lavori precari, moltissime seguite dai servizi sociali. Disoccupati e chi ha perso il lavoro.

Il 99% sono italiani, ci sono coppie giovani, magari con l’arrivo di un figlio. Loro vengono al market ed assistiti dai volontari della Caritas, possono girare per gli scaffali e prendere quello di cui hanno bisogno, non, quindi, ricevere il classico pacco dono che, molte volte, non contiene quello che serve ed è un po’ umiliante.

I prodotti a disposizione, tutti freschi come prosciutto, formaggi, frutta e quant’altro sono messi a disposizione dalla grande distribuzione. All’inizio dell’iniziativa, nel 2013, c’era la Coop, la Conad e i Civ della zona poi, dopo il protocollo d’intesa sono rimasti i Civ e la Coop ed ora la situazione si fa un po’ più dura.

Però andiamo avanti, magari ci sono prodotti prossimi alla scadenza, ma in perfette condizioni, o con confezioni che presentano leggere imperfezioni e che non possono essere venduti.

Anche il Municipio della Bassa Valbisagno fa la sua parte con tutti i consiglieri che danno la metà dei gettoni di presenza, circa 8 mila euro l’anno, al progetto in questione.

Ma Il ‘Cerchio della vita’ prevede anche lo spazio ‘Il cucciolo’ dove prodotti, vestiti, giochi ed attrezzature per i più piccoli vengono dati in comodato d’uso e riciclati dalle coppie che ne hanno bisogno, messe a disposizione da quelle che non li utilizzano più.

Ed ancora il Cafè Alzheimer, dove gli anziani che, rimasti soli, possono interagire tra di loro, farsi compagnia ed impegnare il tempo in un posto di aggregazione. Per non dimenticare un laboratorio di sartoria per donne sole che sono rimaste senza lavoro il tutto per creare un vero ‘Cerchio della vita’.

Il Municipio Bassa Val Bisagno su Facebook