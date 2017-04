In orario notturno usa drone sul Fasce, albanese nei guai

GENOVA. 4 APR. La polizia genovese, dopo aver predisposto un mirato servizio rivolto alla prevenzione dei furti in appartamento sulle alture genovesi in orari serali, ha notato in via Monte Fasce delle autovetture ferme a bordo strada con alcune persone che erano scese in un dirupo.

A seguito del controllo dei presenti, la Volante ha proceduto ad identificare un trentacinquenne albanese, residente in provincia di Milano, intento a maneggiare un controller per droni.

A poca distanza era posizionato altresì un APR, l’aeromobile a pilotaggio remoto) con telecamera già installata.

Dai primi accertamenti è emerso che l’albanese era stato arrestato in data 7 ottobre 2015, a Tirana, dalla polizia albanese, in quanto identificato come il pilota del drone che con la bandiera della “Grande Albania” sorvolò lo stadio dove si giocava la partita Serbia-Albania, valevole per le qualificazioni degli Europei 2016, circostanza che provocò rilevanti disordini di ordine pubblico.

Inoltre, nel corso di quell’arresto lo stesso fu trovato in possesso di una pistola illegittimamente detenuta e di 30 biglietti per la partita di ritorno.

In considerazione della circostanza che il regolamento Enac esclude l’utilizzo in orari non diurni ed in zone similari a quella del Monte Fasce, la pattuglia ha proceduto a sequestrare il drone con relativo controller e a denunciarne il titolare per la violazione del codice della navigazione in quanto sprovvisto di specifico titolo.

Inoltre l’indagato albanese è stato allontanato dal comune di Genova con foglio di via obbligatorio del Questore.