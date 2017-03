GENOVA. 6 MAR. Mercoledì 8 marzo alle 21.00, in occasione della Festa della Donna, la stagione di Teatro dell’Ortica storie di Storia, ospita la Compagnia Blanca Teatro di Massa Carrara con lo spettacolo Cosa mia. ll tema è la violenza degli uomini sulle donne. Violenza sessuale, violenza domestica, violenza psicologica, violenza verbale. Violenza. In scena un uomo solo che si interroga, attraverso le voci di molteplici personaggi, sulle origini e sulle cause di un rapporto sbagliato fin dal principio, fino da Adamo ed Eva.

Uno spettacolo sulla possibilità e sulla necessità di reagire, di opporsi, di modificare la realtà esistente. Uno sguardo spigoloso su un tema difficile ma con la volontà precisa di opporsi a quell’atteggiamento sensazionalistico che affolla i programmi televisivi.

Comprendere le ragioni della violenza di genere per innescare quel cambiamento culturale che metta al bando disparità, pregiudizi e ignoranza che tra le mura domestiche, sul posto di lavoro, a scuola, per strada, rende le donne vittime sacrificali di una cultura maschilista, patriarcale e bigotta di cui ritroviamo gli effetti più tragici sui titoli dei giornali.

Per la costruzione della drammaturgia, è venuto in aiuto William Shakespeare con la tragedia di Otello. Ma oltre a Shakespeare, sono stati di fondamentale aiuto i testi di Joanna Bourke, Michela Murgia, Riccardo Iacona, Nadia Fusini, Serena Dandini, Concita De Gregorio, La 27ª Ora.