In memoria di 4 cinghialotti uccisi a Cantalupo di Varazze

SAVONA. 27 FEB. Seguendo le istruzioni di una legge regionale, l’ennesima nel settore della caccia, varata con l’approvazione di quasi tutti i partiti, gli agenti venatori regionali hanno ucciso alcuni giovani cinghiali precedentemente catturati in gabbie-trappola a Cantalupo di Varazze, colpevoli di essersi avvicinati alle case.

“La caccia e l’uccisione di cinghiali, daini e caprioli – spiegano dall’Enpa – non porta alla riduzione delle specie perché i cacciatori non sono in grado di contenere il numero di animali per limitare i danni alle coltivazioni. Ed infatti gruppi di scienziati europei dichiarano ‘se in un territorio vengono uccisi molti animali mediante la caccia, i sopravvissuti hanno un migliore apporto nutritivo, si rinforzano e si riproducono più presto e con maggior numero di discendenti. Attraverso la caccia le specie animali che sono già rare divengono ancora più rare e quelle che sono numerose diventano ancora più numerose’.

Nel caso di animali che si avvicinano alle città la Protezione Animali savonese propone, nel rispetto dello studio preventivo di metodi ecologici previsti proprio dalla legge sulla caccia prima di sparargli, di provare a riportarli in boschi di castagne e querce lontani da cascine e coltivazioni, possibilmente con inserimento di microchip per verificare se, come è logico ritenere, il trauma della cattura li abbia convinti a tenersi lontani dall’abitato; è quasi certo invece che uccidendoli si favorirà l’arrivo di altri soggetti lungo i percorsi liberi di concorrenti.

Enpa spera inoltre che gli agenti venatori regionali si rifiutino di partecipare alle fucilazioni, proprio nel rispetto dello spirito delle leggi vigenti sia sulla caccia che sul maltrattamento di animali, esprimendo così una lodevole e comprensibile obiezione di coscienza”.