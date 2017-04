In Liguria FlixBus continua ad investire con nuove mete

GENOVA. 8 APR. Genova è considerato uno snodo sempre più cruciale per FlixBus. Dopo i collegamenti con i principali centri italiani e mete europee quali Parigi, Barcellona e Monaco di Baviera, la start-up europea della mobilità in autobus consolida la sua presenza in regione, ampliando i collegamenti con il capoluogo e istituendo una nuova fermata a Sestri Levante.

Infatti, nonostante i recenti avvenimenti politici che hanno coinvolto FlixBus, nel mirino di un provvedimento che potrebbe minarne il business in Italia, il Ministro Calenda ha ribadito, a margine della riunione tra il Governo e i relatori del DDL Concorrenza, che «l’impegno del Governo è risolvere il problema».

FlixBus, pertanto, continua a lavorare per offrire ai Genovesi e agli Italiani un’offerta di mobilità quanto più capillare possibile. Una missione che sta a cuore all’Italia, stando ai risultati della petizione lanciata su Change.org per salvare FlixBus, che in pochi giorni ha già raccolto oltre 50.000 firme.

Ieri sono partite le nuove corse verso Bologna, Reggio Emilia e Parma, con cui FlixBus mira a offrire a chi si sposta tra Liguria ed Emilia un’opzione di viaggio ottimale, senza cambi e con tutti i comfort; ai nuovi collegamenti per l’Italia si affiancherà, sempre da domani, una nuova linea che consentirà ai Genovesi di raggiungere economicamente anche Zurigo, Stoccarda, Colonia e Düsseldorf.

I nuovi collegamenti, che porteranno a 50 il numero delle mete raggiungibili da Genova, sono già prenotabili sul sito www.flixbus.it, tramite la app FlixBus gratuita e nelle agenzie affiliate, e partiranno da Via Fanti d’Italia (presso la stazione di Piazza Principe) o da Piazza della Vittoria, secondo quanto indicato al momento della prenotazione.

A Sestri Levante i pullman possono raggiungere dalla stazione autobus di Piazza Italia, senza cambi, alcuni dei maggiori centri di Emilia Romagna e Veneto: oltre a Bologna (raggiungibile in quattro ore) e Venezia (a sei ore di autobus), saranno più vicine anche Parma, Reggio Emilia e Padova, con partenze tutti i giorni alle ore 10:05.

A bordo degli autobus verdi di FlixBus, i passeggeri troveranno, come sempre, Wi-Fi gratuito e prese elettriche, ideali per chi vuole lavorare a bordo ottimizzando il tempo speso in viaggio, oltre alla toilette e sedute comode e spaziose.