In Liguria caldo natalizio da record: a Genova 21 gradi

GENOVA. 27 DIC. Sole e caldo da record durante i giorni natalizi in Liguria. A Genova oggi alle 14 si sono registrati 21 gradi. Il fine anno del 2016 ha battuto i primati storici del rialzo delle temperature per un’ondata anomala di caldo in tutto il Nord Italia. per esempio, in alcune città lombarde si sono sfiorati i 19 gradi, con Milano che ha fatto alzare la colonnina di mercurio quasi a 20 e Torino 15.

Tuttavia, secondo gli esperti del meteo, da domani e fino a venerdì si attende un calo delle temperature, fino a 10 gradi. Ossia in linea con il clima invernale.

In queste ore, alla massa d’aria mite che da giorni interessa l’Italia, si stanno sommando al Nordovest gli effetti del vento di Foehn: il risultato è un clima primaverile con un cielo terso e azzurro.