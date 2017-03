In Fiera a Genova In Vino Veritas – La Festa del Vino

GENOVA. 2 MAR. Sbarca domani, nel tardo pomeriggio sotto la tensostruttura della Fiera di Genova “In Vino Veritas – La Festa del Vino”.

La tradizione vinicola italiana e internazionale si fonde con l’innovazione dell’urban food, per dare vita una wine & streetfood experience tutta da vivere e gustare, grazie alla partecipazione di oltre 50 aziende vinicole italiane e straniere e più di 25 truck food e stand che offriranno specialità italiane, straniere, vegan e gluten free.

Ad organizzare l’originale format della Festa del Vino dal 3 al 5 marzo a Genova, presso la Fiera di Genova, Level Up e l’associazione S.F.B.

L’ingresso è completamente gratuito e viene garantita anche in caso di pioggia e condizioni climatiche avverse grazie alla grande tensostruttura posta di fronte alla Marina.

Presente una grande selezione di vini da tutta Italia: Valle d’Aosta (Chardonnay, Pinot Gris), Liguria (Vermentino), Lombardia (Barbera, Bonarda, Brolettino), Veneto (Valpolicella, Amarone, Cartizze), Trentino Alto Adige (Muller Thurgau, Pinot Nero, Gewurtztraminer), Friuli Venezia Giulia (Refosco, Sauvignon), Emilia Romagna (Lambrusco, Pignoletto), Marche (Pecorino), Umbria (Grescante), Toscana (Chianti, Brunello di Montalcino, Morellino di Scansano), Abruzzo (Montepulciano), Lazio (Aglianico), Campania (Falanghina del Sannio, Fiano d’Avellino), Puglia (Nero di Troia, Rosso Negramaro), Calabria (Cirò), Sicilia (Nero d’Avola, Làvico, Passito di Pantelleria), Sardegna (Cannonau, Vermentino) oltre ai migliori vini esteri da Francia, Spagna, Israele, Grecia, Germania, Portogallo, Ungheria, Usa, Argentina, Cile, Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa.

In Vino Veritas – La Festa del Vino non è solo beverage. Genova, infatti, ci saranno più di 25 truck food per offrire una selezione dei migliori cibi di strada, dall’Italia e dal mondo, cucinati sul momento a regola d’arte, a prezzi accessibili.

Tra le specialità anche il baccalà con fish & chips, totani, calamari e patatine fritte, la polenta da passeggio, la grigliate bbq all’italiana, i bagel dolci e salati, le specialità della cucina greca, la farinata e la focaccia al formaggio, le specialità vegane e gluten free, risotti gluten free, le fritture di pesce e pastellate, gli hamburger piemontesi, porchetta romana, le specialità umbre, lo gnocco fritto, gli hot dog (anche gluten free), le patate fritte e al cartoccio gluten free, le torte e i biscotti alla canapa, i tortellini fritti, le ciliege fritte, churritos, hamburger di chianina e salsiccia di maiale toscano, il lampredotto toscano, la schiacciata toscana, gli arrosticini abruzzesi, gli arancini e i cannoli siciliani.

La modalità delle degustazioni. Per le degustazioni occorrerà munirsi di ticket presso le casse centrali. Sarà premura dei sommelier presenti consigliare e servire i vini a disposizione, le degustazioni richiederanno da 1, 2, o 3 ticket in base alla fascia qualitativa, di seguito il listino ticket:

1 ticket € 3,00 (massimo 1 degustazione)

4 ticket € 10,00 (massimo 4 degustazione, minimo 2 degustazioni)

25 ticket € 50,00 (massimo 25 degustazioni, minimo 9 degustazioni)

Con una spesa di almeno € 10,00 si avrà diritto a un calice con porta calice in omaggio, bicchieri che potranno essere acquistati al prezzo di € 2,00.

Acquistando 25 ticket a € 50,00 si avrà diritto a 2 calici.

Gli orari. Venerdì 3 marzo dalle 18 alle 24 Sabato 4 marzo dalle 12 alle 24 Domenica 5 marzo dalle 12 alle 24.

Liguria Notizie sarà media partner della manifestazione.

