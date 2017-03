GENOVA. 21 MAR. E’ in corso uno sciopero di 4 ore indetto per oggi da Cub Trasporti Liguria. Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle 11.45 alle 15.45. Servizio garantito per i portatori di handicap

Ecco le modalità e gli orari dello sciopero Amt Genova, che riguarderà anche la ferrovia di Genova-Casella, di martedì 21 marzo 2017.

Il personale viaggiante incrocerà le braccia dalle ore 11.45 alle 15.45; il restante personale (comprese biglietterie, esattoria e servizio clienti) si asterrà dal lavoro le ultime 4 ore del turno.

Si ricorda che lo sciopero non toccherà le persone portatrici di handicap per le quali sarà garantito il servizio.