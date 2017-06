GENOVA. 29 GIU. Dopo l’arrivo questa mattina a Salerno di una nave spagnola con a bordo 1.216 migranti, saranno 39 i migranti che arriveranno a Genova nelle prossime ore.

I migranti verranno smistati nelle quattro province liguri. In questa settimana sono circa 300 i migranti, tra quelli già arrivati e quelli in arrivo, in Liguria con un flusso destinato a crescere.

Proprio per gestire l’accoglienza è previsto nei prossimi giorni un incontro tra il prefetto Fiamma Spena e il neo sindaco di Genova Marco Bucci.





A Genova sono oltre 2500 i richiedenti asilo, quasi più del doppio di quanto previsto.