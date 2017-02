GENOVA. 23 FEB. “Il governo di sinistra guidato dal Pd ha aumentato il fondo sanitario nazionale per le Regioni e alla Liguria spetteranno 8,9 milioni di euro in più. Questi soldi, però, non devono andare sprecati com’è stato fatto finora dalla Giunta Toti, ma è bene che vengano impiegati per i cittadini”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri regionali del Pd Raffaella Paita, Pippo Rossetti e Walter Ferrando.

“Quindi – hanno aggiunto i tre consiglieri regionali del Pd – la Regione usi i fondi in più messi a disposizione da Roma per le liste d’attesa di anziani e disabili, per potenziare gli organici nei reparti di Pronto soccorso e per pagare i pedaggi autostradali alle pubbliche assistenze. Non li utilizzi però per comprare nuove barelle dopo quelle non a norma acquistate recentemente: i dirigenti responsabili di questo pasticcio le paghino di tasca propria, senza far ricadere i propri errori sui conti pubblici”.