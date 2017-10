In 446 mila pagano il canone Rai senza avere la Tv

ROMA. 6 OTT. Aver inserito nella bolletta elettrica il pagamento del canone Rai ha ridotto l’evasione a circa il 10 % di non paganti. Analizzando i risultati, ben 446mila italiani, che non posseggono il televisore, hanno pagato ugualmente il canone Rai anche se in teoria sono esentati dal pagamento.

Gli utenti, con un contratto elettrico ma senza TV, hanno pagato causa la probabile smemoratezza di non aver presentato il proprio diritto all’esenzione con la “dichiarazione di non possesso”. Se ai tanti distratti tornasse la memoria e facessero ricorso, ma nella rilevazione non ci fossero errori, lo Stato dovrebbe dare agli smemorati circa 40 milioni di euro.

A dimostrare questi risultati sono i dati che comunica il gruppo di lavoro diretto da Enrico Giovannini, ex presidente Istat, a cui il Ministero dell’Economia e finanze ha commissionato lo studio per valutare l’efficacia della manovra.





Comunque, nel 2016 hanno pagato il 41% di famiglie in più rispetto al 2015, con un incasso, per le casse dello Stato, di oltre 420 milioni di euro. ABov