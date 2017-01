GENOVA. 21 GEN. “Energie per l’Italia” un po’ vecchiotte. I “MegaWatt” dell’altro centrodestra non scaldano. Le idee di Stefano Parisi non riaccendono l’entusiasmo fra i liguri e ad applaudirlo ci sono, fra gli altri, l’ex ministro Claudio Scajola, l’ex senatore Luigi Grillo, l’ex consigliera regionale Raffaella Della Bianca, l’ex consigliere regionale Fabrizio Moro, l’ex consigliere comunale di FI Giuseppe Costa, l’ex sindaco di Rapallo Mentore Campodonico, l’ex presidente di Amiu Riccardo Casale e l’ex candidato sindaco di Genova Sergio Castellaneta.

Assenti il governatore Giovanni Toti, l’assessore Edoardo Rixi e l’armatore Stefano Messina (che ha dato forfait all’ultimo minuto per le vicende giudiziarie di ieri). Presenti pochi giovani, tanti capelli bianchi e c’è chi dormicchia. Sarà stato per le comode poltroncine posizionate in leggera salita rispetto al palco. Sarà stato per il sabato mattina. Certo è che le lampadine di Stefano Parisi non solo non scaldano il pubblico, ma non illuminano neanche più di tanto i volti degli ombrosi genovesi. La Genova che conta e che solitamente ha buon fiuto, stamane non si è neppure vista.

L’appuntamento di oggi con il bravo, ma perdente ex candidato sindaco di Milano, attuale leader di Energie per l’Italia, era alle 10 a fianco del palazzo della Prefettura. La sala del cinema-teatro Sivori, capienza 200 persone, si è riempita quasi subito e alla fine una manciata di persone è stata costretta a rimanere in piedi.

Un’altra lista di centrodestra, civica, liberale e riformista, a sostegno della coalizione “modello Savona” che a primavera correrà per Tursi? Non si sa ancora, ma è probabile: “La mia presenza a Genova – ha spiegato Parisi – non è una sfida a nessuno. Tanto meno a Toti. Ci mancherebbe altro. E’ un contributo al centrodestra, che può puntare a governare una grande e bellissima città, abbandonata e degradata dal centrosinistra. I primi problemi da risolvere saranno quelli di sicurezza, sviluppo e lavoro”.