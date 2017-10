Ilva, lavoratori davanti alla Prefettura | Aggiornamenti

Mobilitazione con presidio a Novi Ligure, Racconigi e a Taranto

Oggi a Genova è il giorno della nuova mobilitazione per i lavoratori di Ilva che protestano contro il piano di esuberi presentato da Am Investco Italy, il gruppo che si è aggiudicato gli impianti.

A Cornigliano sono a rischio 600 posti di lavoro su un totale di 1.500 dipendenti, di cui 400 già in cassa integrazione. A Roma il vertice al Mise è stato spostato a mezzogiorno. All’incontro parteciperanno le segreterie regionali di Uilm e Fim-Cisl, ma non la Fiom-Cgil.

Questa mattina ntorno alle 7 si sono riuniti i lavoratori davanti allo stabilimento e subito dopo hanno dato vita all’assemblea con i sindacati.





Armando Palombo della Fiom al megafono ha detto “Andremo avanti ad oltranza con l’occupazione. Non vogliono che usciamo con i mezzi e noi lo faremo lo stesso. Blocchiamo la produzione per 24 ore.

“Questa – spiega Bruno Manganaro, segretario della Fiom – deve diventare una battaglia per Genova, non la si può prendere a schiaffi, i patti vanno rispettati”.

Alessandro Tanda della Fim Cisl, precisa: “Sono stati cancellati i diritti dei lavoratori, questo è il benvenuto della Mittal e noi oggi gli daremo il nostro”.

Aggiornamenti.

13.45. Arriva la notizia che da Roma il tavolo di trattative è saltato.

12.30. Una delegazione dei lavoratori e sindacati entrano in Prefettura per incontrare le istituzioni.

12.25. I lavoratori sono davanti alla Prefettura: invasa via Roma e piazza Corvetto.

12.20. Corteo lavoratori al Portello.

12.15. Riaperta la viabilità sull’asse Gramsci-Dinegro. In chiusura al traffico veicolare la zona di piazza Corvetto, per il sopraggiungere del corteo.

12.00. Corteo dei lavoratori in piazza della Nunziata.

11.45. Corteo lavoratori all’altezza della fermata metro della Darsena. Arriva la notizia che la Prefettura di Genova è disposta ad un incontro con il sindaco Bucci, il presidente Toti e con il presidente dell’Autorità portuale Signorini.

11.30. Corteo lavoratori arriva in via Gramsci

11.20. Corteo supera la rotonda di Dinegro. A loro si unicono rappresentanze dei lavoratori del porto e dei vigili del fuoco.

10.45. Il corteo è in via di Francia.

10.30. In via Sampierdarena un’auto parcheggiata blocca il corteo e viene spostata di peso dai lavoratori.

10.20. Tra i lavoratori si diffonde la notizia che nanche gli altri stabilimenti del gruppo Ilva sono in sciopero: braccia incrociate a Taranto, Novi Ligure e Racconigi, con presidi permanenti ai cancelli contro un piano da 4 mila esuberi.

10.10. Il corteo si è spostato in via Sampierdarena da via Cantore in quanto il mezzo di lavoro non è riuscito a entrare nella strada.

10. Rallentamenti al traffico nella zona di piazza Massena per ripartenza corteo.

9.50. Il corteo dei lavoratori è arrivato in via Cantore ma alcuni dipendenti hanno già raggiunto la zona davanti all’ingresso del porto. Una cinquantina di manifestanti si trova nella rotatoria Cantore-Francia che resta al momento parzialmente aperta alla circolazione.

9.40. Dietro il primo mezzo il corteo dei lavoratori con lo striscione “Pacta servanda sunt”. Lancio di fumogeni in via Cornigliano prima del ponte.

9.30. Davanti al corteo dei lavortori un mezzo Ilva con la scritta “In lotta senza paura per il lavoro e per Genova”

9.20. Il corteo ha raggiunto via Cornigliano. Riaperta al traffico via Guido Rossa.

9.15. Chiuse via Degola e ponte Ansaldo in direzione ponente. Sul posto sono presenti pattuglie della municipale sulle principali intersezioni per mantenimento circolazione.

9.15. Al corteo partecipa anche il vicesindaco Stefano Balleari, mentre i lavoratori urlano gli slogan “La gente come noi non molla mai!”

9.00. la polizia municipale ha chiuso le corsie per la direzione levante di via Guido Rossa

8.30. dopo l’assemblea, il corteo è partito da Cornigliano ed attraverserà Sampierdarena e la Nunziata in direzione del centro città, in piazza Corvetto, per un presidio sotto la Prefettura.

Con operai e impiegati di Ilva ci sono i mezzi della fabbrica, vigili del fuoco, portuali e delegazioni delle maggiori industrie genovesi.

Solidarietà è stata espressa anche dalle piccole e medie imprese.