I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno convocato per le 10 di domani i rappresentanti dei lavoratori per discutere nello stabilimento di Cornigliano i risvolti della vertenza Ilva in termini di occupazione, produzione, prospettive industriali.

Intanto, oggi a Novi Ligure sono state proclamate otto ore di sciopero su 3 turni con picchetto davanti alle portinerie operai e impiegati, un corteo per le vie cittadine, concluso da un comizio cui sono annunciati delegati nazionali, ed un’assemblea pubblica.

Le iniziative sono state organizzate da Fim, Fiom e Uilm per la nuova giornata di protesta all’Ilva, in programma giovedì a Novi Ligure dopo quella di lunedì 9 e il rinvio da parte del ministro Carlo Calenda dell’incontro con ArcelorMittal sull’acquisizione del Gruppo.