Ilovecastello – Festa per l’equinozio di Primavera

GENOVA. 24 MAR. Domenica 26 marzo si svolgerà a Genova, al Castello D’albertis la Festa per l’equinozio, in rete con Serre di San Nicola, Orto Botanico Hanbury di Genova e Associazione Amici dell’Orto Botanico dell’Università di Genova in occasione delle Giornate FAI di Primavera 2017 che si svolgeranno all’Albergo dei Poveri.

Un pomeriggio per conoscere una nuova rete cittadina, che opera sul territorio per la salvaguardia del verde, con cui puoi collaborare, ma anche per incontrare i restauratori dei progetti Art Bonus e le opere da restaurare tra parco e museo, per capire cosa c’entra Art Bonus con noi – e quanto ci conviene, ed ancora per scoprire la città dall’alto attraverso un percorso aereo mozzafiato tra torri e terrazze.

PROGRAMMA:

Nel parco:

– ore 14.30: A faccia a faccia con le Fate e la Pace: Fabio Garnero, gnomonista, illustrerà il suo lavoro di recupero di due delle meridiane che il Capitano d’Albertis ha realizzato al castello (“Le Fate” e “Hora pacis”)

– ore 15.00: Dinnanzi al mito che incarna la bellezza: Livia Sforzini, restauratrice di materiali lapidei, farà vedere come ridare forma alla Venere di Milo

In sala:

– ore 15.30: In rete per il patrimonio: Associazione Amici dell’Orto Botanico, Associazione Le Serre di San Nicola, ASP Emanuele Brignole, Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo e Orto Botanico Hanbury

– ore 16.00: Per una cittadinanza attiva e consapevole: i benefici fiscali di ART BONUS, Andreana Serra, Settore Musei e Biblioteche, Comune di Genova con consegna tessera Amici per coloro che sono interessati al momento o in futuro a partecipare agli interventi di restauro.

In occasione di questa giornata sarà possibile diventare Amico del Castello, che darà la possibilità di instaurare un rapporto unico con il museo e il suo patrimonio di antropologia e e cultura.

In museo:

dalle ore 16.30: incontri tra le sale

– il fascino tra Oriente e Occidente di uno stipo giapponese: Franco Aguzzi, restauratore di manufatti lignei

– la tela peruviana della scuola del Cuzco: Michela Fasce, restauratrice e

Percorso aereo finale tra le torri e le terrazze affacciati sulla città al tramonto per far vivere il parco ed il museo come veramente propri e far tornare in vita storie, oggetti e luoghi.

Giornata a ingresso gratuito

visite in museo su prenotazione

INFO: tel. 010 2713820.