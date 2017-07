GENOVA. 27 LUG. Illegalità e vergogna progetto Chance, lo stop è previsto lunedì 31 luglio “a naturale scadenza”. Dal 9 agosto l’area di corso Quadrio sarà quindi liberata e torneranno i parcheggi per i residenti.

Inoltre, dalla terza settimana di agosto il Comune di Genova inaugurerà lo “Sbarazzo della Superba”, il mercato dell’usato aperto a tutti che in sostanza sostituirà il mercatino fino ad oggi attivo in corso Quadrio, ma in un luogo al coperto con più controlli e varchi di accesso ed uscita.

La location della nuova struttura è al momento conosciuta a pochi. La giunta Bucci sta valutando due alternative di immobili, ma non ha ancora intenzione di rivelare ufficialmente dove sarà collocato il nuovo “Sbarazzo”.





L’assessore comunale a Sicurezza e Centro storico, Stefano Garassino, oggi in aula a Tursi ha risposto così ad un’interrogazione della capogruppo Pd Cristina Lodi: “Per accedere alla nuova struttura le persone dovranno pagare il minimo della tariffa mercatale in vigore e potranno vendere cose usate di poco valore. La nostra intenzione è chiudere il ‘Progetto Chance’ in corso Quadrio il 31 luglio e non rinnovarlo. Stiamo valutando un paio di immobili per il nuovo ‘Sbarazzo della Superba’. Il nuovo sito sarà scelto a giorni”.

Il progetto Chance era stato sperimentato dalla giunta Doria per combattere il commercio abusivo, ma aveva suscitato un mare di polemiche e di proteste anche per l’illegalità diffusa denunciata da molti genovesi.