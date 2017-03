Il World Table-Tennis Day il 6 aprile a Chiavari

GENOVA. 27 MAR. La Società Villaggio Sport sezione Tennis Tavolo organizza il “World Table-Tennis Day” for All il 6 aprile con lo scopo di promuovere il Ping Pong per tutti.

In occasione dell’evento viene chiesto a tutte le società sportive chiavaresi di partecipare con propri atleti in rappresentanza delle differenti discipline sportive.

La società, si legge in una nota, invita “Gli atleti delle diverse discipline sportive (2-3) che dovranno presentarsi con l’abbigliamento e i colori della propria divisa sportiva sociale, e si potranno cimentare in semplici esibizioni e giochi di Ping Pong con utilizzo degli attrezzi della propria disciplina, o semplici racchette che saranno messe a disposizione dall’organizzazione”.

Le esibizioni verranno effettuate a Chiavari, in piazza Mazzini dalle 15.30 alle19.30.

La partecipazione va confermata inviando una mail a:

gabriele_ascione@libero.it