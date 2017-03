Il webinar gratuito “Comunicare e interagire col turista”

GENOVA. 10 MAR. Seguire una conferenza dal proprio computer d’ufficio o di casa, potendo anche intervenire e porre quesiti, è oggi possibile grazie ai cosiddetti Webinar.

E’ quello che si svolgerà mercoledì 15 dalle 18.00 con “Comunicare e interagire col turista. Competenze relazionali e interculturali”.

L’incontro è particolarmente interessante per tutti i soggetti coinvolti nel contatto col turismo e l’internazionalizzazione, ivi compresi i settori commercio, artigianato, formazione turistico-alberghiera, comunicazione ed, in particolare, a DMO, DMC, Tour Operator, Agenzie di Viaggio, Operatori di Turismo Esperienziale, aziende di servizi turistici ed Enti del turismo.

Turismo non è solo marketing dell’accoglienza; occorre, infatti, avere qualche attenzione in più. Il luogo dell’incontro e come si svolge non sono aspetti da lasciare al caso. Per evitare che questo incontro rimanga anonimo, massificato e sterile va promossa un’interazione reale, profonda e vissuta, specialmente con il turista straniero. Turismo non è soltanto una camera d’albergo e un programma di attività ma significa relazione interculturale, esperienza, sentimento e rispetto della diversità. Non si accoglie il turista cinese alla stessa stregua di quello americano: troppo diversi sono i mondi di provenienza, troppo disomogenei i bisogni e i desideri, dal linguaggio non verbale agli stereotipi culturali, dalle peculiarità linguistiche ai pregiudizi nazionali, dai tabù religiosi alle lontananze enogastronomiche.

Docenti del webinar saranno Luisa Puppo e Ettore Ruggiero.

Luisa Puppo è titolare di Welcome Management, consulenze per il marketing e la formazione nei settori turismo, commercio, artigianato agroalimentare, con sede a Genova.

Ha esperienze e competenze più che ventennali nel marketing della PMI e della microimpresa, con un focus specifico sulla realtà ligure. E’ esperta di progettazione e formazione aziendale, e specialista di lingua inglese settoriale, cooperando con importanti centri formativi sui bandi locali, nazionali, comunitari.

Ettore Ruggiero è un ormatore specializzato in management di progetti d’apprendimento ed innovazione, risiede a Bari. Si occupa di turismo esperienziale e sociale in Puglia e di progettazione europea. È responsabile di Artès Academy, che promuove e realizza le attività di formazione del progetto Artès per il turismo esperienziale in Italia. È Vice Presidente di Assotes, l’Associazione Professionale degli Operatori per il Turismo Esperienziale.

Ci sarà anche la possibilità di fare domande e partecipare al dibattito.

Si utilizzerà GoToWebinar e dè possibile partecipare alla sessione tramite Mac, PC o un dispositivo mobile.

Per iscriversi al webinar gratuito: https://attendee.gotowebinar.com/register/3656870502083820802