Riguardo la nomina di Gilberto Calderozzi, condannato per falso per i fatti avvenuti alla Diaz durante il G8 2001 e promosso lo scorso settembre a vice capo della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), dopo le polemiche dei giorni scorsi oggi è intervenuto anche il sindacato di polizia Siap Genova.

“Auspico che al più presto – ha dichiarato il segretario provinciale Roberto Traverso – si rendano pubbliche le motivazioni che hanno determinato la scelta di nominare Gilberto Caldarozzi a vice capo della DIA.

Da poliziotto profondamente democratico e di sinistra, ritengo che venga spiegato ad una parte della sinistra, ovvero quella borghese e salottiera, distante anni luce dalla realtà quotidiana, che si ricorda dell’esistenza dei poliziotti solo per far riemergere gli errori gravissimi di 16 anni fa del G8 di Genova (riconosciuti senza se e senza ma anche dal Capo della Polizia) una scelta che inevitabilmente ricade sull’immagine della Polizia e dei poliziotti genovesi.





In certi momenti, ritengo sia necessario che, nel rispetto degli sviluppi delle procedure giudiziarie, che comunque sono state rispettate, si tenga conto dell’opportunità di evitare sovraesposizioni per il bene di una categoria e di una istituzione che in questi anni ha dimostrato di essere al servizio del paese e dei cittadini, dando prova di trasparenza e democrazia, e oggi è stanca di essere strumentalizzata e bersagliata in circostanze come questa”.