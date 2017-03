Il Rally club Millesimo pensa già al “Bormida” 2018

Millesimo (SV), 5 marzo – Tradizionale appuntamento, al ristorante Ponte di Murialdo, con la cena sociale del Rally Club Millesimo. I soci e gli amici del sodalizio motoristico valbormidese si sono ritrovati per festeggiare la stagione agonistica 2016 ed il successo dell’ultima edizione, la trentacinquesima, del Rally Valli del Bormida, che si è corso a luglio.

Un momento di festa in cui gli organizzatori hanno rinnovato l’appuntamento con la loro gara per il 2018. Il “Bormida”, infatti, non sarà disputato in questa stagione: i responsabili del Rally club Millesimo hanno deciso di prendersi il classico anno sabbatico con l’obiettivo di ripartire con progetti inediti, la collaborazione di nuovi giovani appassionati e la nutrita speranza di ritrovare quei compagni di viaggio – ossia gli sponsor – che li hanno accompagnati con entusiasmo nell’ultima edizione della gara. La riunione conviviale è stata anche l’occasione per ringraziare questi “amici” e tutti coloro che non hanno fatto mancare la loro fattiva collaborazione.

Durante la serata il gruppo del Rally Club ha brindato agli equipaggi che hanno partecipato alla gara di casa e alle manifestazioni di zona con i colori della scuderia di Millesimo. Ospite d’onore, applauditissimo, il popolare navigatore savonese Fulvio Florean, in rappresentanza anche del suo pilota Elvis Chentre, con il quale ha vinto sia il “Bormida numero 35” che il campionato IRC (International Rally Cup) 2016.