Il nuovo calendario scolastico della Liguria 2017 – 2018

GENOVA. 3 MAR. La Giunta regionale della Liguria ha deliberato il calendario scolastico 2017/2018. Al via, con il suono della campananella, giovedì 14 settembre, mentre la chiusura avverrà martedì 12 giugno 2018 dopo 206 giorni di scuola. Le scuole d’infanzia chiuderanno, invece, sabato 30 giugno).

Ecco anche i giorni di vacanza, a livello regionale, oltre alle festività consuete, quelle nazionali e alla festa del Santo Patrono: 9 dicembre 2017; 23, 27, 28, 29, 30 dicembre 2017 e il 2, 3, 4, 5 gennaio 2018 (festività natalizie); 29, 30, 31 marzo 2018 e 3 aprile 2018 (festività pasquali); lunedì 23 e martedì 24 aprile 2018 (“ponte” del 25 aprile, anniversario della Liberazione) e lunedì 30 aprile 2018 (“ponte” del 1° maggio, festa del Lavoro).

Ciascuna scuola, in relazione alle esigenze formative, coordinandosi con gli Enti Locali e dandone tempestiva e ampia comunicazione alle famiglie degli studenti, può definire eventuali adattamenti del calendario scolastico regionale nell’ambito dei 206 giorni di attività didattica stabiliti dalla Regione, tenendo conto dei giorni di festa e di vacanza scolastica e comunque nel rispetto del numero minimo di 200 giorni di lezione previsto dalla normativa nazionale vigente.

Saranno consentite deroghe alla data di inizio delle lezioni solo per gli istituti professionali che debbano organizzare sessioni di esame di qualifica professionale.

Invece, nel caso di sospensione delle attività didattiche curricolari per la realizzazione di attività non curricolari extrascolastiche comunque previste nel piano dell’offerta formativa, quali l’organizzazioni di gite), la raccomandazione della Regione è che l’Istituzione scolastica deliberi contestualmente un’offerta alternativa di attività non curricolare da tenersi a scuola e da destinarsi a coloro che non partecipino alle attività non curricolari extrascolastiche.