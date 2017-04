Il Nano Morgante | L’incerto sentiero di erba calpestata

GENOVA. 8 APR. Dinanzi ad un vasto vocabolario lessicale, dinanzi alla immensa potenzialità semantica del linguaggio, non ci si può che sentire disorientati ed insaziati. Incuriositi. Talvolta, bramosi.

Trattasi, a conti fatti, di uno strumento di cui non è facile avere, conquistare adeguata contezza.

Eccoci, quindi, irrimediabilmente sgomenti. Persi nell’idea di scorgere, da lontano, nella fitta trama di un bosco, un sentiero di erba calpestata che alimenti la speranza di aver finalmente ritrovato il percorso battuto. E la strada di casa.

Pare eccessivamente allarmista l’affermazione? Certamente metaforica.

In tale contesto, potrebbe accadere che ci stupisca unicamente di tale grado allarmistico, ritenendo ingiustificata, almeno in parte, tale perdita di orientamento.

Tuttavia, m’impongo di contestualizzare meglio la questione, in attesa di calibrare il tiro, accontentandomi per adesso anche di tale senso, anche solo parziale, di smarrimento.

Nondimeno, e non si esulti del fatto, il non comprendere bene un percorso potrebbe persino agevolarne l’avanzare; farci incedere sicuri e senza tentennamenti, affrontando il caso come pensiamo meriti: se del caso, lì per lì.

Con tali limitati anticorpi intellettivi, si noti, l’avanzamento garantisce comunque un’idea di progressione, anche se non corrispondente necessariamente ad un effettivo avanzamento.

In questo immaginato incedere, possiamo sempre incespicare in parole oltreché in pensieri. Cascare per terra e risollevarci.

Talvolta, si avanza con umore altalenante ed in angosciante attesa, come nel tentativo di uscire da un labirinto, dove ogni bivio è dominio dell’incertezza.

Per dirla tutta, ogni frase enunciata trae forza da ciò essa che si prefigge e dal luogo da cui parte. Nondimeno, anche le idee altalenano quando, non di rado, il sentiero s’inerpica nell’intrico delle conseguenze.

Cosicché, quando l’incertezza ci acclama, è di sostegno l’idea di poter tornare indietro e ripartire da un punto zero.

Magari, in un preciso momento, anche tale idea può invocare immediato e temporaneo sollievo: nel sapere che altri, prima di noi, hanno trovato lo stesso sentiero e calpestato la stessa erba.

Forse, anche, perché la destinazione è la stessa per tutti.

Massimiliano Barbin Bertorelli