Il Nano Morgante | L’identità collettiva forgia l’esperienza

GENOVA. 15 APR. La possibile correlazione tra un fatto e l’altro, tra un individuo e l’altro è un dato di cui tenere conto. Un altro dato di cui tenere conto é la circolarità che pare identificare tale relazione e legare ogni condizione presente alla sua condizione presupposta.

In buona sostanza, non esiste argomento, già oggetto di studi, approfondimenti, circuitazioni filosofiche, di cui un qualsivoglia buon discettatore non debba non prevedere l’esistenza e sommare concettualmente le parti.

Anche da questo punto di vista, ci si trova sempre a metà di un guado, dove ogni passo che facciamo ed ogni traccia che imprimiamo avviene in funzione di fatti, pensieri e tracce precedenti, non temporizzabili e si colloca in un cammino, quali-quantitativo, che già altri hanno percorso.





E’ ragione naturale il collegamento tra ogni minuscolo passo che compiamo e quello altrui, disinnescando e decomprimendo il valore-tempo usualmente inteso, considerando la contemporaneità del singolo pensiero quale parametro apprensibile.

Ogni infinitesima progressione trova ragione ed identità storiche in altra precedente, ritrovandoci in un labirinto, apparentemente intricato, la cui uscita è in realtà adeguatamente segnalata ed il cui segnale potrebbe persino esserci familiare.

La progressione congloba esperienza, sostanziata di un ideale luogo identitario collettivo.

Secondo un principio di permeabilità, ciascuno contribuisce, secondo proprie qualità ed attitudini, ad elargire la propria esperienza, attingendo, a sua volta, a quella altrui.

“Tutto sommato” è la locuzione che bene rappresenta la premessa e nel contempo sintetizza la narrazione. Infatti, è la “somma” che compone ed integra ogni parte (talvolta in sé inadeguata).

Ogni riflessione origina da riflessioni precedenti ed il loro mutuo perfezionamento non risente della differenza temporale in cui esse sono singolarmente collocate.

Ne riprova il fatto che pensieri antichi conservano un’arcana valida continuità di collocazione nei pensieri moderni, quest’ultimi non di rado in affanno nell’inseguire i primi. Proprio come i “nani sulle spalle di giganti” di Bernardo di Chartres.

Massimiliano Barbin Bertorelli