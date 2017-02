Il Nano Morgante | La Barriera della multivocalità

GENOVA. 4 FEB. L’idea di mettere un confine, una qualsivoglia linea di demarcazione nei confronti del “prossimo” non ha mai avuto significato in sé, se non in qualche mente ovattata.

In linea di massima, trovo sempre ingiustificato e sterile, nei fatti e soprattutto negli effetti, appellarsi strumentalmente al concetto di “diversità” (livello sociale, età, scolarità, razza, ecc) per erigere “limiti di affinità” nelle relazioni interpersonali. Come ingiustificato è, spesso, costruire muri su cui collocare “cocci aguzzi di bottiglia” (cit. E. Montale).

Pare davvero un’azione inconcludente rimarcare presunte diversità come pretestuosa ed artificiosa barriera.

Detto fatto, è quanto mai anacronistico addurre separazioni tra individui in nome di presunti parametri burocratici: a maggior ragione in una Società contemporanea globalizzata che possiede inusitati strumenti per estendere i propri orizzonti.

Azzardo così l’argomento, nel momento in cui osservo e odo esempi inedificanti ed incoerenti, partendo dal presupposto che, a tutti gli effetti, “confrontarci” sia un bene primario e che, come tale, non debba subire provincialismi culturali o limitazioni basate sostanzialmente su una visione ristretta e miope dell’esistenza.

Si deve giocoforza convenire sull’inutilità di tali limitazioni e nel trovare nel confronto un costante reciproco arricchimento.

A conti fatti, occorre estendere le prerogative dell’uomo, allargare i presupposti su cui si fonda l’idea di dialogo e di condivisione.

A tal proposito, pare assennato e coerente spaziare in un ambito di multi-vocalità, deducendone ogni comportamento inclusivo, che non debba subire la presenza di qualsivoglia tipo di barriere. Mentali, meno che mai.

Massimiliano Barbin Bertorelli