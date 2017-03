Il Nano Morgante | Il livello zero delle cose

GENOVA. 10 MAR. Trovo fondamentalmente sciocco ed inessenziale, applicare consapevolmente e diffusamente alla propria vita un pensiero di rigidità ed assolutezza.

Dato palesemente incongruo dinanzi alla potenziale duttilità della mente umana ed alla constatazione della natura effimera, bisognosa e mutevole dell’umana esistenza.

Alla resa dei conti, considerare possibile e praticare tale approccio è quanto di più ultroneo alla nostra intima natura e, nel contempo, al valore ed intensità ad essa attribuibili, in nome di una sua inevitabile finitudine.

E’ chiaro infatti che, dinanzi ad una condizione “creaturale”, l’uomo, in alternativa a proprie prosaiche categorie del pensiero, potrà scoprire il proprio lato emotivo e nel contempo esigere e corrispondere una quota di tranquillizzante buon senso.

Malgrado tutto, tale possibilità trova spesso lettera morta. E pagine malamente scritte.

Certamente, brigare per frapporre distanze in noi stessi e tra noi e gli altri non può che riscuotere straniamento ed alterità. Conservare una gelosa e muta testimonianza della fissità di un pensiero diverge sostanzialmente da una più arguta visione pan-ottica, estendibile ad un contesto più ampio, ben oltre un limite, il più delle volte, auto-imposto.

A tutti gli effetti, l’assolutezza é un’impostura, un raggiro volontario dei nostri pensieri. E’ ridursi ad una forma di auto-sottomissione.

E’ ridursi a scegliere, tra i livelli possibili, il livello zero delle cose.

Massimiliano Barbin Bertorelli