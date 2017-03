Il Nano Morgante | I Contraccolpi della finzione

GENOVA. 18 FEB. Rivedere le proprie attese rispetto alla qualità dei risultati ottenuti diviene un interessante esercizio speculativo e stimola l’evitamento di reiterazioni di traversie patite.

In questo caso, occorrerà addivenire ad una commutazione d’intenti, ad ambizioni più accessibili o a metodi più efficaci per darne seguito.

La questione ha una componente oggettiva dolente. Purchessia, questo passaggio di stato, da una speranzosa attesa ad un esito scoraggiante, prevede una non facile metabolizzazione delle proprie capacità, ricondotte a più miti pretese da propri irriferibili limiti.

Certamente, è inopportuno non prendere atto di tale evenienza e, spesso, attribuire colpe e responsabilità all’universo circostante o ad un generico e perfido destino, che spesso pare giungere in direzione ostinata e contraria.

Per propria natura, non di rado l’uomo tace tali considerazioni, tendendo, per pura sopravvivenza, a soprassedere.

Nondimeno, a prescindere da ciò che immaginiamo, è evidente quanto alcune idee gloriose, alcune ambizioni sfrenate che sostanziavano le varie fasi della vita (scolastica, lavorativa, affettiva) hanno subito contraccolpi e forti ridimensionamenti.

Ad alcuni apparirà improvvido pensare che il semplice metodo dell’osservazione avrebbe potuto contrastare o prevenire margini d’insuccesso. In effetti, nell’idea non completamente stolta che ciò che accade agli altri può accadere anche a noi, sebbene con distinte modalità, avremmo ben potuto individuare ed evitare, anche solo in parte, illusioni e delusioni.

Senza dire ai né bai, la natura ha dotato ogni essere vivente di adeguate capacità di visione prospettica, intuitiva. Tali capacità originarie, forse inermizzate dagli effetti del processo in-volutivo umano in corso, sono praticamente scomparse.

A tale latitanza si deve sopperire con mezzi alternativi adeguati. Giocoforza, dovendo apparire a tutti i costi vincenti, anche attraverso l’uso della finzione.

Fingendo di capire, fingendo di vedere, fingendo di sentire. Diciamo pure che non si finisce mai d’imparare a fingere.

Massimiliano Barbin Bertorelli